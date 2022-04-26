Haberler Göztepe Göztepe'de yaprak dökümü!

Göztepe'de yaprak dökümü!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda lige tutunamayan Göztepe'de takımın öne çıkan isimleri takımdan ayrılıyor. Kiralık olarak oynayan futbolcuların yanı sıra takımda parlayan futbolcularda farklı kulüplerle görüşmelere devam ediyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 14:36
Göztepe'de yaprak dökümü!

Süper Lig'de beş yıllık macerası sona eren Göztepe'de yıldız isimler takımdan ayrılacak. Yönetim, sezon bitmeden Cheriff Ndiaye'yi Çin Ligi'nde Shangai Port'a, Obinna Nwobodo'yu ise Amerika'da Cincinnati'ye satıp gelir elde ederken devir işlemleri tamamlanmadan diğer yıldızlarını da göndermenin palanını yapıyor. Mevcut yönetimin Atınç Nukan, İrfan Can, Halil Akbunar, David Tijanic gibi parlayan isimlere talip olan kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Moubandje, Aytaç ve Atakan'ın yanı sıra sözleşmeleri sona eren Soner, Tannane, Wilker Angel, Murat Paluli ve Adis Jahovic'in de takımdan ayrılmaları bekleniyor.

DİĞER
Son dakika: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...
Alman devi Beşiktaş'ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım
Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe’de kritik saatler
Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...
Maske yasağı kalktı mı?
TOKİ Bursa İnegöl sonuçları açıklandı mı? Çekiliş saat kaçta yapılacak | 2022 TOKİ Bursa kura çekımı
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay 15:15
Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi 15:09
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı 14:40
Göztepe'de yaprak dökümü! Göztepe'de yaprak dökümü! 14:35
M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri 14:31
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu 14:05
Daha Eski
Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı 14:01
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım 13:56
Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı! Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı! 12:51
Barnsley - Blackpool maçı ne zaman? Barnsley - Blackpool maçı ne zaman? 11:28
Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman? Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman? 11:24
Güven Yalçın ve Ghezzal oruçlarını sahada açtı Güven Yalçın ve Ghezzal oruçlarını sahada açtı 11:15