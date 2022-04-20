Göztepe kasayı dolduracak!

Ligde 10'da sıfır çeken düşme hattındaki Göztepe'de yabancı futbolcuların büyük çoğunluğunun kulüpten gitmek istediği öğrenildi. Ndiaye'yi Çin'den S.Port'a, Nwobodo'yu da ABD MLS takımı Cincinnati'ye satan sarı-kırmızılılarda 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü Di Santo için Yunanistan ve Hırvatistan'dan teklifler olduğu, Tijanic'in de Polonya ekipleriyle görüştüğü vurgulandı. Göz-Göz'de 2026'ya kadar kontratı süren ve kulüp tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen Tijanic için belirlenen rakamın 2.5 milyon euro olduğu bildirildi. İzmir ekibinde Atınç Nukan, kaleci İrfan Can ve kaptan Halil Akbunar da iyi bir gelir edebilmek amacıyla satılacak.