Haberler Göztepe Göztepe kasayı dolduracak!

Göztepe kasayı dolduracak!

Süper Lig’de kalma umutları azalan Göztepe; Di Santo, Tijanic, Atınç Nukan, İrfan Can ve Halil Akbunar’ın satışından büyük gelir bekliyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Göztepe kasayı dolduracak!

Ligde 10'da sıfır çeken düşme hattındaki Göztepe'de yabancı futbolcuların büyük çoğunluğunun kulüpten gitmek istediği öğrenildi. Ndiaye'yi Çin'den S.Port'a, Nwobodo'yu da ABD MLS takımı Cincinnati'ye satan sarı-kırmızılılarda 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü Di Santo için Yunanistan ve Hırvatistan'dan teklifler olduğu, Tijanic'in de Polonya ekipleriyle görüştüğü vurgulandı. Göz-Göz'de 2026'ya kadar kontratı süren ve kulüp tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen Tijanic için belirlenen rakamın 2.5 milyon euro olduğu bildirildi. İzmir ekibinde Atınç Nukan, kaleci İrfan Can ve kaptan Halil Akbunar da iyi bir gelir edebilmek amacıyla satılacak.

DİĞER
Mohamed Salah, ilki yaşadı tarihe geçti! Liverpool, Manchester United'ı bir kez daha parçaladı... 
Şeyma Subaşı'nın yeni kazanç kapısı şoke etti! Eski aşklarının pahalı hediyelerini satıp...
Beşiktaş'ın Larin planı hazır! İşte yerine gelecek isim
Cimbom'a Vecino'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jahovic Giresunspor yolcusu!
Göztepe’de en kötü seri
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan adaya kim veda etti?
Bayram tatili kaç gün?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! 01:16
Hakanlı Inter kupada finalde! Hakanlı Inter kupada finalde! 01:16
Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! 01:16
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! 01:16
Fırtına kupada avantajı kaptı! Fırtına kupada avantajı kaptı! 01:15
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" 01:15
Daha Eski
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir 01:15
Avcı: Mutlu sona az kaldı Avcı: Mutlu sona az kaldı 01:15
F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! 01:15
Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." 01:14
A. Efes seride öne geçti! A. Efes seride öne geçti! 01:14
Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon 01:14