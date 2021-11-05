Göztepe iddialı

Konyaspor'u yenip düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Göztepe, fikstür avantajına güveniyor. Aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılılar, önündeki 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. Bu hafta Konya'yı konuk edecek Göz-Göz, milli aranın ardından Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, üst üste 14. haftada Fenerbahçe ile 15. haftada ise Gaziantep FK ile sahasında kozlarını paylaşacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle yüzde 50 kısıtlama getirilen tribünler, 9 Kasım'dan itibaren yüzde yüz kapasiteyle açılacak.