Schafer atağı

Transferin hızlı ekibi Göztepe, Macar oyuncu Andras Schafer'in peşine düştü. Slovakya ekibi Dunajska Streda'da oynayan 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği, teknik ekibin onay vermesi durumunda Schafer'in transfer edileceği kaydedildi. Macaristan A Milli Takımı'nda da genç orta saha oyuncusu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy göstermişti. Macaristan'ın F Grubu'nda karşılaştığı Portekiz, Fransa ve Almanya maçlarının tamamında ilk 11'de şans bulan Schafer, Almanya ağlarına gol atmayı da başardı. MTK Budapeşte alt yapısından yetişen genç futbolcu, İtalya'da Genoa ve Chievo formalarını başarıyla terletti. Schafer merkez orta saha, defansif orta saha ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.