Göztepe Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Göztepe, sahasında ligin yeni takımlarından Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadeleye az bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. beIN Sports'ta canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Gassama, Alpaslan, Titi, Dzenan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe-Hatayspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.