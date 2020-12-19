Haberler Göztepe Göztepe Hatayspor maçı CANLI

maçı CANLI

'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında , sahasında ligin yeni takımlarından 'u konuk ediyor. Mücadeleye az bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. beIN Sports'ta canlı yayınlanacak karşılaşmanın ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:08
Göztepe Hatayspor maçı CANLI

'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında , sahasında ligin yeni takımlarından 'u konuk ediyor. Mücadeleye az bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. beIN Sports'ta canlı yayınlanacak karşılaşmanın ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Gassama, Alpaslan, Titi, Dzenan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe-Hatayspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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