Son dakika transfer haberi | Göztepe Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'la yollarını ayıran Guilherme'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Portekiz takımı Alvarenga'da bulunan 29 yaşındaki 10 numara ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Göztepe; Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un ardından Guilherme'nin Süper Lig'deki 3. takımı oldu.
Guilherme geçtiğimiz sezon Yeni Malatya ve Trabzonspor formaları altında toplam 44 resmi maçta görev yaparken, 9 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.