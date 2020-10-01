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Son dakika haberi | Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

Son dakika: ekiplerinden , döneminin bitmesine günler kala flaş bir takviye yaptı. temsilcisi, 'la yollarını ayıran Brezilyalı Guilherme'yi Alvarenga takımından 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 16:21
Son dakika transfer haberi | Göztepe Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'la yollarını ayıran Guilherme'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Portekiz takımı Alvarenga'da bulunan 29 yaşındaki ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Göztepe; ve Trabzonspor'un ardından Guilherme'nin Süper Lig'deki 3. takımı oldu.

Guilherme geçtiğimiz sezon Yeni ve Trabzonspor formaları altında toplam 44 resmi maçta görev yaparken, 9 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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