Göztepe puanları alttakilere saçtı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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puanları alttakilere saçtı

Göztepe puanları alttakilere saçtı

'de 'ya deplasmanda 2-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını tüketmeye başlayan , altında yer alan takımlara puanları saçtı.

Bu sezon zirve hedefiyle yola çıkan rakiplerine kök söktüren , özellikle son haftalarda kümede kalma savaşı veren takımlara karşı kaybettiği kritik puanlarla hedefinden şaştı. Zirve yarışını kovalayan , , , ve 'dan toplamda 13 puan koparan sarı-kırmızılılar okyanusu geçip derede boğuldu.

Özellikle Kayserispor ve karşılaşmalarında gol dahi atamayan Göz-Göz, taraftarının da tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı futbolseverler alınan yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu eleştirdi. Salı günü Stadı'nda erteleme maçında 'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un da takımı sert bir dille uyardığı öğrenildi. Oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenlerini araştıran Palut'un Rizespor'a karşı kadroda bir takım değişimlere de gitmesi bekleniyor.

  1. 15.03.2020
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