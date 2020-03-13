Ersan Parlatan: Çıkışa ihtiyacımız var
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Göztepe'de teknik sorumlu Ersan Parlatan, çıkışa ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, salı günü oynayacakları Rizespor maçıyla bunu yapmak istediklerini söyledi.
Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa'yı galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Parlatan, "İkinci dakikada geri düşmek, son haftalarda aldığımız sonuçlardan dolayı özgüvenimiz kırıldı. İyi hazırlandık ama golü yeyince kötü etki oluşturdu. Takım ikinci devre reaksiyon gösterdi. Mağlubiyet istemediğini gösterdi. Net pozisyonlar bulamasak da reaksiyonu sahada gördük. 88'de iyi bir pozisyon vardı. Şanssızlığı kırma adına iyi fırsat olabilirdi. Maalesef olmadı. Berberliği yakalamak istedik. Kasımpaşa 2'yi bulunca maçın sonucu ortaya çıktı. Çıkışa ihtiyacımız var. Son haftalarda işler iyi gitmiyor. El birliği il salı günkü maça hazırlanıp puanları alıp, yolumuza devam ederek, çıkış yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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