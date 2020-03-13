Ersan Parlatan: Çıkışa ihtiyacımız var - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Göztepe Ersan Parlatan: Çıkışa ihtiyacımız var

: Çıkışa ihtiyacımız var

Ersan Parlatan: Çıkışa ihtiyacımız var

'in 26. haftasında 'ya 2-0 mağlup olan Göztepe'de teknik sorumlu , çıkışa ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, salı günü oynayacakları Rizespor maçıyla bunu yapmak istediklerini söyledi.

Göztepe, 'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Sorumlusu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'yı galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Parlatan, "İkinci dakikada geri düşmek, son haftalarda aldığımız sonuçlardan dolayı özgüvenimiz kırıldı. İyi hazırlandık ama golü yeyince kötü etki oluşturdu. Takım ikinci devre reaksiyon gösterdi. Mağlubiyet istemediğini gösterdi. Net pozisyonlar bulamasak da reaksiyonu sahada gördük. 88'de iyi bir pozisyon vardı. Şanssızlığı kırma adına iyi fırsat olabilirdi. Maalesef olmadı. Berberliği yakalamak istedik. Kasımpaşa 2'yi bulunca maçın sonucu ortaya çıktı. Çıkışa ihtiyacımız var. Son haftalarda işler iyi gitmiyor. El birliği il salı günkü maça hazırlanıp puanları alıp, yolumuza devam ederek, çıkış yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

  1. 14.03.2020
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