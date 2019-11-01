Göztepe Trabzon'da çıkış arayacak
Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle alt sıralara gerileyen ve teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, yarın zirve hesapları yapan Trabzonspor'a konuk olacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçında sakatlanan orta saha Andre Poko ile Sivas Belediyespor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında direkt kırmızı kart gören stoper Sanneh Trabzon'da forma giyemeyecek.
Kasımpaşa maçı öncesi idmanda kasığında zorlanma olan İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni'nin durumu da maç günü netlik kazanacak. Göztepe'de istifa eden Tamer Tuna'nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak. Teknik adam arayışlarına başlayan yönetim, yeni çalıştırıcısını ise Trabzonspor sınavından sonra belirleyecek. Göztepe'nin listesinde Tolunay Kafkas, Tayfun Korkut, Hikmet Karaman, İlhan Palut, Samet Aybaba ve Şota Arveladze gibi isimler yer alıyor.
GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil (Napoleoni), Jerome.
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Göztepe Trabzon'da çıkış arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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