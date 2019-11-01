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01 Kasım 2019, Cuma
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Trabzon'da çıkış arayacak

Göztepe Trabzon'da çıkış arayacak

Süper Lig'de üst üste ve mağlubiyetleriyle alt sıralara gerileyen ve teknik direktör ile yollarını ayıran , yarın zirve hesapları yapan 'a konuk olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 'un yöneteceği karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda maçında sakatlanan orta saha Andre Poko ile 'la oynanan müsabakasında direkt kırmızı kart gören stoper Sanneh Trabzon'da forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçı öncesi idmanda kasığında zorlanma olan İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni'nin durumu da maç günü netlik kazanacak. 'de istifa eden 'nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak. Teknik adam arayışlarına başlayan yönetim, yeni çalıştırıcısını ise sınavından sonra belirleyecek. Göztepe'nin listesinde , , , İlhan Palut, ve gibi isimler yer alıyor.

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil (Napoleoni), Jerome.

  1. 01.11.2019
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