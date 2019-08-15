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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Önce istikrar

Önce istikrar

hocası , takımın rotasını çizdi: Sezon başından işine tam anlamıyla sarılan ve de onu sürekli hale dönüştüren, istikrarsız değil istikrarlı bir Göztepe olabilmek.

Teknik Direktörü , hedeflerinin geçen sezon yaşadıkları kötü tecrübeyi bir daha yaşamamak olduğunu vurguladı. Genç teknik adam, "Hedefimiz geçen sezon yaşadığımız o kötü tecrübeyi bir kere daha yaşamamak. Sezon başından işine tam anlamıyla sarılan ve de onu sürekli hale dönüştüren, istikrarsız değil istikrarlı bir Göztepe olabilmek. Şu anda odaklanacağımız iş başlangıçtaki maçları kazanacak şekilde oynayabilme hedefi. İlk hedefimiz de Antalya maçı" dedi.

Göztepe'den Arap yatırımı
Transferde geleceğe yatırım yapan Göztepe, gözünü yurt dışına çevirdi. İzmir ekibinin Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de oynayan 22 yaşındaki genç takım oyuncusu, Al-Ameer Hossam'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Genç orta sahanın transferi için Al Ahli kulübüne resmi bir yazı gönderildiği belirtildi.

  1. 15.8.2019
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