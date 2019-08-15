Önce istikrar
Göztepe hocası Tamer Tuna, takımın rotasını çizdi: Sezon başından işine tam anlamıyla sarılan ve de onu sürekli hale dönüştüren, istikrarsız değil istikrarlı bir Göztepe olabilmek.
Göztepe'den Arap yatırımı
Transferde geleceğe yatırım yapan Göztepe, gözünü yurt dışına çevirdi. İzmir ekibinin Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de oynayan 22 yaşındaki genç takım oyuncusu, Al-Ameer Hossam'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Genç orta sahanın transferi için Al Ahli kulübüne resmi bir yazı gönderildiği belirtildi.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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