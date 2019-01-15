Göztepe'de Cikalleshi gitti Ghilas kaldı
Antalya Belek'te ikinci yarıya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor'dan kiraladığı golcü Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırırken, ilk yarıda lisans çıkarmadığı Cezayirli forvet Nabil Ghilas'la teknik direktör Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda yola devam etme kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü ikinci yarının ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de sürpriz gelişmeler yaşandı. Antalya Belek'te ikinci yarıya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor'dan kiraladığı golcü Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırırken, ilk yarıda lisans çıkarmadığı Cezayirli forvet Nabil Ghilas'la teknik direktör Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda yola devam etme kararı aldı. Ghilas'ı Antalya kampına dahil eden Özdeş'in forvet transferi istemediği de iddia edildi. Jarome, Ghilas ve Samed Ali'ye yola devam edeceği ifade edilen Özdeş'in yeni transfer Serdar Gürler'i de hücumda etkin bir şekilde kullanacağı vurgulandı.
Ghilas'ın Antalya kampına 94 kilo gelip kamp sonunda ise 96 kiloya çıktığı ileri sürüldü. Göztepeli taraftarlar ise Ghilas'ın takımda kalmasına ve kilo problemi yaşamasına sosyal medyadan isyan etti. Futbolseverler sanal ortamda, "Kulüp güreş şubesi açsın, Ghilas orada daha başarılı olur" gibi yorumlara yer verdi. Kemal Özdeş'in devre arasında sadece sol bek takviyesi düşündüğü dile getirildi. Göztepe macerası çok kısa süren Cikalleshi, Akhisarspor'la anlaştı. İzmir ekibinde ligde 7 maça çıkan Arnavut forvet hiç on birde yer bulamadı ve gol atamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta Göztepe formasını terleten 29 yaşındaki Cikalleshi 2 kez ağları sarstı.
- 15.1.2019 13:01
- Güncelleme: 15.1.2019 13:20
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
-
Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Toplam 1
Yorum
şahin aykut haca konya için bir şans elimizdeki kıymetleri bilelim
-
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
Toplam 1
Yorum
Ali Başkan adamsın...
Göztepe'de Cikalleshi gitti Ghilas kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.