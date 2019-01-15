Göztepe'de Cikalleshi gitti Ghilas kaldı
15 Ocak 2019, Salı
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'de Cikalleshi gitti Ghilas kaldı

Göztepe'de Cikalleshi gitti Ghilas kaldı

Belek'te hazırlanan sarı-kırmızılılar, 'dan kiraladığı golcü ile yollarını ayırırken, ilk yarıda lisans çıkarmadığı Cezayirli forvet 'la 'in isteği doğrultusunda yola devam etme kararı aldı.

'de cumartesi günü ikinci yarının ilk maçında Evkur deplasmanına çıkacak 'de sürpriz gelişmeler yaşandı. Belek'te hazırlanan sarı-kırmızılılar, 'dan kiraladığı golcü ile yollarını ayırırken, ilk yarıda lisans çıkarmadığı Cezayirli forvet 'la 'in isteği doğrultusunda yola devam etme kararı aldı. Ghilas'ı dahil eden Özdeş'in forvet transferi istemediği de iddia edildi. Jarome, Ghilas ve Samed Ali'ye yola devam edeceği ifade edilen Özdeş'in yeni Serdar Gürler'i de hücumda etkin bir şekilde kullanacağı vurgulandı.

Ghilas'ın Antalya kampına 94 kilo gelip kamp sonunda ise 96 kiloya çıktığı ileri sürüldü. Göztepeli taraftarlar ise Ghilas'ın takımda kalmasına ve kilo problemi yaşamasına sosyal medyadan isyan etti. Futbolseverler sanal ortamda, "Kulüp güreş şubesi açsın, Ghilas orada daha başarılı olur" gibi yorumlara yer verdi. Kemal Özdeş'in devre arasında sadece sol bek takviyesi düşündüğü dile getirildi. Göztepe macerası çok kısa süren Cikalleshi, Akhisarspor'la anlaştı. ekibinde ligde 7 maça çıkan Arnavut forvet hiç on birde yer bulamadı ve gol atamadı. 'nda ise 3 maçta Göztepe formasını terleten 29 yaşındaki Cikalleshi 2 kez ağları sarstı.

  1. 15.1.2019 13:01
  2. Güncelleme: 15.1.2019 13:20
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