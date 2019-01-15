Göztepe'ye Baba sol bek
15 Ocak 2019, Salı
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'ye Baba sol bek

Göztepe'ye Baba sol bek

Almanya’da umduğunu bulamayan 24 yaşındaki Ganalı savunmacıyı kiralık isteyen Göz-Göz’ün İngiliz deviyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek Adama Traore'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İzmir ekibinin bonservisi 'de olan ve 04'te kiralık oynayan Abdul Rahman Baba'yı radarına aldığı öğrenildi. Almanya'da umduğunu bulamayan Baba'nın Ada'ya geri gönderileceği kaydedildi. Schalke'de ligde sadece 2 ve toplamda 4 maça çıkabilen genç sol bekin yeniden kiralanacağı belirtildi. İngiliz deviyle temas kuran sarı-kırmızılı kurmayların, Ganalı futbolcuyu kiralamak için şartları zorladığı ifade edildi. Öte yandan teknik direktör 'in, ilk yarıda şans bulamayan Ghilas'ı kadroda tutup Cikalleshi'yi gönderme kararı aldığı bildirildi. Özdeş'in, iyi bir golcü transferiyle birlikte forvette Jerome, Ghilas ve Serdar Gürler'le hücum hattını kurmayı düşündüğü aktarıldı.

ADEBAYOR VE CANO SIRADA

Cikalleshi'yi gönderip yabancı kontenjanı sorununu çözmeyi planlayan Göztepe, 'den Adebayor ile alternatifi olarak Kolombiya'da Independiente Medellin'den ayrılan Arjantinli santrfor Cano için gün sayıyor. Togolu yıldız için Başakşehir Başkanı ile görüşmelerini sürdüren Başkan 'in, Adebayor transferini birkaç gün için de neticelendirmesi bekleniyor.

  1. 15.1.2019
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