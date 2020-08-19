25 yıllık tarayıcı Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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25 yıllık tarayıcı kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu?

25 yıllık tarayıcı Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu?

25 yıllık internet tarayıcısı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. , blog yazısıyla Internet Explorer hakkında verilen kararı duyurdu. Peki, Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? Yeni tarayıcının adı ne olacak?

bir devrin sona ereceğini blog yazısıyla duyurdu. 25 yıllık internet tarayıcısı 'e olan desteğin gelecek yıl tamamen sonlandıracağı açıklandı. Microsoft, tarayıcının 17 Ağustos 2021'de kaldırılacağını açıkladı.

INTERNET EXPLORER YERİNE YENİ TARAYICI!

Kararı yayınladığı bir blog yazısında duyuran şirket, diğer 365 uygulama ve servisinin de desteğini gelecek çekeceğini belirtti. Chrome için tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in Internet Explorer'in yerini alacağı da ifade edildi.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 17:14
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