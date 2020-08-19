25 yıllık tarayıcı Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu?
25 yıllık internet tarayıcısı Internet Explorer hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Microsoft, blog yazısıyla Internet Explorer hakkında verilen kararı duyurdu. Peki, Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? Yeni tarayıcının adı ne olacak?
Microsoft bir devrin sona ereceğini blog yazısıyla duyurdu. 25 yıllık internet tarayıcısı Internet Explorer'e olan desteğin gelecek yıl tamamen sonlandıracağı açıklandı. Microsoft, tarayıcının 17 Ağustos 2021'de kaldırılacağını açıkladı.
INTERNET EXPLORER YERİNE YENİ TARAYICI!
Kararı yayınladığı bir blog yazısında duyuran şirket, diğer 365 uygulama ve servisinin de desteğini gelecek çekeceğini belirtti. Chrome için Google tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in Internet Explorer'in yerini alacağı da ifade edildi.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 17:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
25 yıllık tarayıcı Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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