Seyahat edecek olan 65 yaş üstü vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı!
Corona virüsü salgını özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları hedef alıyor. HES kodu ile seyahat edecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar da risk grubunda yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI
Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"
65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. EVDE GEÇEN ONCA GÜNÜN NE KIYMETİ KALIR? pic.twitter.com/CqfHexYsT3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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