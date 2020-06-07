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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Genel Seyahat edecek olan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!

Seyahat edecek olan vatandaşlara 'dan uyarı!

Seyahat edecek olan 65 yaş üstü vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı!

salgını özellikle ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları hedef alıyor. HES kodu ile seyahat edecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar da risk grubunda yer alıyor. , 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulundu.

p>Sağlık Bakanı Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

" büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"

  1. 07.06.2020
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