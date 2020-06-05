Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 5 Haziran sokağa çıkma izni saatleri ne? Sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika gelişmesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı hakkında bir duyuruda bulundu. Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları bilgilendirdi. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 5 Haziran sokağa çıkma izni saatleri ne? Sokağa çıkma yasağı var mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldığını bildirdi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti corona virüsü salgınından korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı. Bunlardan birinin de tüm Türkiye'de veya belirli illerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamaları olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının dün gece ilan edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek
.
Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020
- 05.06.2020
- Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız Leroy Fer kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Hindistan'da şok eden olay! Kestane fişeği yerleştirilen ananası yiyen fil öldü!
- 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedir? Tarihçesi ne?
- Tottenham bozulan mali durumu nedeniyle kredi aldı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 5 Haziran sokağa çıkma izni saatleri ne? Sokağa çıkma yasağı var mı?
- Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! İngiltere altyapısında yetişti Süper Lig’e geliyor
- Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri
- Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'den ayrılan isimler ne durumda?
- Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda
- Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 5 Haziran sokağa çıkma izni saatleri ne? Sokağa çıkma yasağı var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.