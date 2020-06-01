Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama! LGS için 2 önemli karar alındı...
20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavı hakkında 2 önemli karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız."
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için iki yeni önlemin daha devreye alınmasına karar verildi. Buna göre; geçen yıllarda sınav günü sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilere verilen soru kitapçıkları, bu yıl olası yoğunluğun önüne geçilmesi için 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak. İkinci önlem olarak da sınav salonlarında soru kitapçığı ve cevap anahtarları dağıtılırken sınav görevlileri tarafından cerrahi eldiven kullanılacak.
'SÜRECİ YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ'
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, sınavın sağlık açısından güvenli yapılabilmesi için her türlü önlemin alındığını vurguladı. Bakan Selçuk, sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. Şimdi sınav süreci ile ilgili iki önlemi daha hayata geçirme kararı aldık. Buna göre sınavdan sonra sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bir kargaşaya meydan vermemek için soru kitapçıklarını sınav sonrasında dağıtmayacağız. Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak. Arkadaşlarımız süreci tekrar tekrar gözden geçiriyorlar. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp, kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar."
Bakan Selçuk ayrıca, alınan kararı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da duyurdu.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama! LGS için 2 önemli karar alındı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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