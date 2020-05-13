NBA2K20 için dev indirim! Playstation Store'da NBA2K20 22 TL'den satılıyor! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Genel NBA2K20 için dev indirim! Tam yüzde 95...

için dev indirim! 'da NBA2K20 22 TL'den satılıyor!

NBA2K20 için dev indirim! Playstation Store'da NBA2K20 22 TL'den satılıyor!

Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Dünyaca ünlü simülasyon oyunu 'da sürpriz bir indirimle sunuldu. Playstation Store'da NBA2K20 tam 22 TL'den satılıyor.

Oyunseverlerin ve basketbolseverlerin severek oynadığı simülasyon oyunu 2K20'de flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüs salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Vatandaşlar evde de zaman geçirmek zorunda kaldığı bu günlerde 'de yaşanan indirimi sevinçle karşıladı.

NBA2K20 NE KADAR?

'da NBA 2K20 kısa süreliğine 399 TL'den 22 TL'ye düştü. İndirim 21 Mayıs tarihine kadar sürecek. PlayStation Store'da NBA 2K20 kısa süreliğine 399 TL'den 22 TL'ye düştü.

NBA2K20 NEDİR?

NBA 2K20, Visual Concepts tarafından geliştirilip ve Ulusal Basketbol Birliği'ne dayalı 2K Sports tarafından yayınlanan bir basketbol simülasyon oyunudur. 21 Ağustos 2019 tarihinde ilk piyasaya çıkan NBA 2K20, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, Windows (PC) platformlarında yer almakta.

  1. 13.05.2020
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