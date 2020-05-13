Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Dil Bayramı'nı kutladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Genel Bakan Berat Albayrak Türk Dil Bayramı'nı kutladı!

'nı kutladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Dil Bayramı'nı kutladı!

hesabından özel bir paylaşımda bulundu. Bakan Berat Albayrak sebebiyle paylaşım yaptı.

hesabından için paylaşımda bulundu.

TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI

Bakan Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

  1. 13.05.2020
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