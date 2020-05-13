Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Dil Bayramı'nı kutladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından özel bir paylaşımda bulundu. Bakan Berat Albayrak Türk Dil Bayramı sebebiyle paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Türk Dil Bayramı için paylaşımda bulundu.
TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI
Bakan Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.
Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/r4BFe9AMqm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2020
- 13.05.2020
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