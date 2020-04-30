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30 Nisan 2020, Perşembe
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üzerinden başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

sürecinde evlerinden ayrılarak başka dairelerde kiraya çıkan vatandaşların aldığı süresi uzatıldı. Corona virüsü sürecinde ödemelerde zorlanma yaşanmaması adına alınan karar sonrası vatandaşlar yapılacak işlemleri öğrenmek adına araştırma yapmaya başladılar. Peki, üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

süreçlerinde evlerini yenilemek üzere inşaat firmalarına teslim eden vatandaşlara yapılıyor. Corona virüsü sürecinde yaşanması muhtemel aksaklıklar sebebiyle kira yardım süresi uzatıldı. Kira yardımı başvuruları üzerinden gerçekleştiriliyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. E Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra uygulamaya git butonuna basarak yeni bir sayfaya ulaşıyorlar. Açılan pencerede "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.
Tüm işlemlerin sonrasında başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

  1. 30.04.2020
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