e-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kentsel dönüşüm sürecinde evlerinden ayrılarak başka dairelerde kiraya çıkan vatandaşların aldığı kira yardımı süresi uzatıldı. Corona virüsü sürecinde ödemelerde zorlanma yaşanmaması adına alınan karar sonrası vatandaşlar yapılacak işlemleri öğrenmek adına araştırma yapmaya başladılar. Peki, e-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kentsel dönüşüm süreçlerinde evlerini yenilemek üzere inşaat firmalarına teslim eden vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Corona virüsü sürecinde yaşanması muhtemel aksaklıklar sebebiyle kira yardım süresi uzatıldı. Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. E Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra uygulamaya git butonuna basarak yeni bir sayfaya ulaşıyorlar. Açılan pencerede "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.
Tüm işlemlerin sonrasında başvurunuz tamamlanmış olacaktır.
- 30.04.2020
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy...
- Remdesivir nedir? Corona virüsü tedavisinde kullanılan Remdesivir hakkında tüm detaylar
- POMEM 2020 sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?
- Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri ne? Corona virüsü ile bağlantısı var mı?
- Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! İdmanlar...
- Chelsea'li yıldızdan müthiş teknik! | İZLEYİN
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça full izle
- Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
- Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı
- Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
e-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.