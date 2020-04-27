Corona virüsü salgını sebebiyle eğitime uzaktan devam ediliyor. Alınan karar doğrultusunda ilk, orta ve lise öğrencileri EBA sisteminden derslerini takip ediyor. EBA şifresini unutan öğrenciler şifrelerinin nasıl alınacağını merak ediyor. Peki,EBA sisteminde şifre nasıl alınır? EBA şifresi unutulursa ne yapılmalı?
Corona virüsü salgını sürecinde alınan önlemler kapsamında öğrenciler uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlerini tamamlıyor. EBA ile eğitim alan öğrenciler unuttukları şifrelerini alabilmek için araştırma yapıyor.
EBA ÖĞRENCİ ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALIRIM?
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci - EBA yolunu izlemelisiniz.
Açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklamalısınız.
TC Kimlik Numaranı girmelisiniz.
Bir doğrulama yöntemi seçmelisiniz.
E POSTANI SEÇTİYSENİZ:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini girerek ve "Gönder" butonuna basmalısınız. E-postanıza gelen doğrulama kodunu girmelisiniz ve "Gönder" butonuna basmalısınız. Yeni şifrenizi belirleyerek ve "Kaydet" butonuna tıklamalısınız.
CEP TELEFONUNU SEÇTİYSENİZ:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı girmelisiniz ve "Gönder" butonuna basmalısınız. Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girmelisiniz ve "Gönder" butonuna basmalısınız. Yeni şifrenizi belirleyerek "Kaydet" butonuna tıklamalısınız.
- 27.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
EBA sisteminde şifre nasıl alınır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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