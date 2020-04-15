Fenomen film serisi Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi ertelendi mi?
Bugüne kadar 8 film yayınlayarak gişe rekorları kıran fenomen film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin merakla beklenen dokuzuncu filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen sorular arasında "Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?" sorusu yer alırken corona virüsü salgını sebebiyle vizyon tarihinin ertelenip ertelenmediği de merak konusu oldu.
Aksiyon filmleri arasında en sevilen yapımlardan biri olan ve bugüne kadar tam 8 filmi çekilen Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Filmin ilk fragmanı tam 500 milyon kişi tarafından izlendi. Bu durum filmin başrol oyuncusu Vin Diesel'de büyük mutluluk yarattı ve Vin Diesel teşekkür mesajı yayınladı.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 ERTELENDİ Mİ?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı hayranları tarafından merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli 9'a corona virüsü engeli geldi. Corona virüsü tehlikesi sebebi ile Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi ertelendi.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Corona virüsü salgını nedeniyle Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi Twitter'dan açıklandı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9'nun 2 Nisan 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Nisan itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI KİMLER?
Filmin kadrosunda Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron rol alıyor. Filmde yer alan isimlerin yanı sıra 2012'den bu yana serinin her filminde görülen Dwayne Johnson, bu filmde bulunmayacak.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 22:15
- Fenemen film serisi Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi ertelendi mi?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenomen film serisi Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi ertelendi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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