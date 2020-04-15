Fenemen film serisi Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi ertelendi mi? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?

Fenomen film serisi 9 ne zaman yayınlanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi ertelendi mi?

Fenomen film serisi Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi ertelendi mi?

Bugüne kadar 8 film yayınlayarak gişe rekorları kıran fenomen film serisi 'nin merakla beklenen dokuzuncu filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen sorular arasında "Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?" sorusu yer alırken corona virüsü salgını sebebiyle vizyon tarihinin ertelenip ertelenmediği de merak konusu oldu.

Aksiyon filmleri arasında en sevilen yapımlardan biri olan ve bugüne kadar tam 8 filmi çekilen serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Filmin ilk fragmanı tam 500 milyon kişi tarafından izlendi. Bu durum filmin başrol oyuncusu 'de büyük mutluluk yarattı ve Vin Diesel teşekkür mesajı yayınladı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 ERTELENDİ Mİ?

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı hayranları tarafından merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli 9'a corona virüsü engeli geldi. Corona virüsü tehlikesi sebebi ile Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi ertelendi.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Corona virüsü salgını nedeniyle Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi Twitter'dan açıklandı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9'nun 2 Nisan 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Nisan itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda , Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, , rol alıyor. Filmde yer alan isimlerin yanı sıra 2012'den bu yana serinin her filminde görülen Dwayne Johnson, bu filmde bulunmayacak.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 22:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenomen film serisi Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi ertelendi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA