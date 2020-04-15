Sevilen video oyunu Overwatch'ın yeni karakteri Echo hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Echo şu anda PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında oynamaya hazır!

ECHO'NUN YETENEKLERİ NE?

Overwatch'ın yeni karakteri Echo'nun yetenekleri merak konusu oldu. Echo, mevcut duruma hızla adapte olabilen bir karakter olarak göze çarpıyor. Üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapabilir. Yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.

Hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir. Birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verebilir. Hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanabilir. Düştüğü esnada paraşüt gibi süzülebilir.