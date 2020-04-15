Overwatch'ın 32. kahramanı Echo oldu! Echo hangi platformlardan oynanabilecek? Echo'nun yetenekleri ne? PlayStation, Xbox, PC, Nintendo...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantina sürecinde oyun oynama oranlarında ciddi bir yükseliş yaşanırken, oyun firmaları da krizi fırsata çevirerek sürekli indirim ve yenilikler sunuyor. Son olarak sevilen oyunlardan biri olan Overwatch'ın 32. yeni karakteri olan Echo artık oyunda ve oynanabilir...
Sevilen video oyunu Overwatch'ın yeni karakteri Echo hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Echo şu anda PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında oynamaya hazır!
ECHO'NUN YETENEKLERİ NE?
Overwatch'ın yeni karakteri Echo'nun yetenekleri merak konusu oldu. Echo, mevcut duruma hızla adapte olabilen bir karakter olarak göze çarpıyor. Üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapabilir. Yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.
Hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir. Birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verebilir. Hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanabilir. Düştüğü esnada paraşüt gibi süzülebilir.
- 15.04.2020
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Overwatch'ın 32. kahramanı Echo oldu! Echo hangi platformlardan oynanabilecek? Echo'nun yetenekleri ne? PlayStation, Xbox, PC, Nintendo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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