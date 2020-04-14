Tüm dünya corona virüsü salgını ile mücadele halinde. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü birçok kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Tüm bunlar olurken yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da başlayan orman yangınının Çernobil'e yaklaşması ve 1986 yılında patlayan Çernobil Nükleer Santrali açısından tehdit oluşturmasıyla birlikte "Çernobil nerede? Çernobil faciası hangi ülkede yaşandı?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.

ÇERNOBİL NEREDE?

26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer güç santralının 4. ünitesinde meydana gelen kazada, reaktör kalbinin tümü, binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Bunun sonucu olarak büyük miktarda radyoaktif materyal çevreye yayılmıştır.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEDEN PATLADI?

Çernobil nükleer santrali patlaması, üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmiyor. Reaktörlerde mühendislerin hatası nedeniyle meydana gelen patlama, birçok kişinin ölümüne sebep olmuş ve bölgede ortaya çıkan radyoaktif sızıntı sebebiyle yerleşim alanları boşaltılmıştır. Çernobil faciasının etkileri, radyoaktif sızıntının yayılmasıyla birlikte insan üzerinde de görülmüştür. Patlamanın meydana geldiği alan, olayın ardından karantina altına alınmış ve o tarihten itibaren bölgeye girişler yasaklanmıştır. Çernobil faciasınından yıllar sonra bile bölge insanlarında kanser, sakat doğumlar gibi durumlar ortaya çıkmıştır.