Adres değişikliği bildiriminde yeni dönem başlıyor! Artık E-Devlet üzerinden yapılacak... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Adres değişikliği bildiriminde yeni dönem başlıyor! Artık üzerinden yapılacak...

Adres değişikliği bildiriminde yeni dönem başlıyor! Artık E-Devlet üzerinden yapılacak...

pandemisi tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında yeni bir değişiklik yapıldı. Artık üzerinden yapılacak. konu hakkında duyuru yayınladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında adres değişikliği bildiriminde değişiklik yapıldı. konu hakkında duyuru yayınladı.

Adres değişikliği hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun olarak araştırma yapıyor. Corona virüsü salgınısonrası Türkiye'de sosyal izolasyonu en aza indirmek için çalışmalar devam ediyor. 'ten yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi twitter hesabından, "Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz." ifadeleriyle paylaşım yapıldı.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 18:43
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