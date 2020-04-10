E Okul'dan LGS giriş belgesi nasıl sorgulanır? LGS sınav başvuru bilgileri kontrol sayfası!

Corona virüsü sürecinde ilk, orta ve lise düzeyinde tüm dersler EBA sistemi üzerinden yapılırken, öğrenciler bir yandan LGS ile ilgili araştırmalar yapıyor. En çok merak edilen konulardan biri de LGS giriş belgelerinin e-okul üzerinden nasıl sorgulanacağı hakkında oluyor. LGS giriş belgeleri E Okul üzerinden yayınlandı.
Corona virüsü sebebiyle ilk, orta ve lise düzeyinde tüm eğitimler EBA sistemi üzerinden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavına girecek öğrencilerin sadece ilk dönem konularından sınava gireceğini açıklamıştı. Öğrenciler LGS giriş belgesi sorgulama hakkında bilgilere erişebilmek adına araştırma yapıyor. Peki, E Okul üzerinden LGS giriş belgesi sorgulama yapılabiliyor mu? Evet, 8. sınıf öğrencileri bu yıl sonunda gireceği 2020 LGS sınavı için LGS giriş belgelerine E Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sınava giriş belgeleri 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Öğrenci ve velilerin bu bilgileri mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Fotoğraf, öğrenci bilgileri, yabancı dil seçimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi muafiyeti ve özel durumu olan öğrencilerin durumlarının güncel olması gerekiyor. Eksiklik varsa kayıtlı olduğunuz okulun müdürlüğüne bildirmeniz gerekiyor.
VBS ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI!
İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören vatandaşların devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, yıl sonu puanları, aldığı belgeler ve varsa nakil durumları gibi her konuyu sorgulamak ve işlemlerini gerçekleştirebilmek adına giriş ekranı üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak e okul sistemi üzerinden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...
Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.
E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
- 10.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
E Okul'dan LGS giriş belgesi nasıl sorgulanır? LGS sınav başvuru bilgileri kontrol sayfası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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