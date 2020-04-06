Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı elektronik ortamda destek verecek! İçişleri Bakanlığı yardım başvurusu... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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nedir? Açık Kapı başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı elektronik ortamda destek verecek! yardım başvurusu...

Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı elektronik ortamda destek verecek! İçişleri Bakanlığı yardım başvurusu...

'na tarafından alınan karar ile başvurusu corona virüsü salgını sebebiyle fiziki başvurularını online başvurulara bırakıyor. Kaymakamlık ve diğer ilgili ofislere yapılacak başvurular birkaç adımda yapılabiliyor. Peki, Açık Kapı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, Açık Kapı para yardımı sorgulama ve başvuru süreci

başvurusu ile 'nın açtığı kullanışı basit ve güvenli ekranlar üzerinden devam ediyor. Açık Kapı ile vatandaşlar ile iletişim en üst noktaya çıkabilecek. Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için Açık Kapı internet sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basabilirsiniz. Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası birlikte istenecek diğer bilgileri doldurmalısınız. Bilgileri girdikten sonra, ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu göndermelisiniz.

Son olarak karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz ekran gelecektir. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 15:15
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