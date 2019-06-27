Benim Tatlı Yalanım 3. bölüm fragmanı: Suna işine dönebilecek mi?
Star TV’nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım eğlenceli konusu ve başarılı oyuncuları ile kısa sürede sevilmeyi başardı. Benim Tatlı Yalanım 3.bölümde Suna, Nejat’a kendini affettirmek için uğraşıyor peki başarılı olabilecek mi? Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı ve yaşanacakların özeti haberimizde yer alıyor.
Benim Tatlı Yalanım 3. bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisinde yine komik sahneler yaşanacak ve izleyicileri güldürecek. Benim Tatlı Yalanım Şevket'in Suna'nın yalanlarını ortaya çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.
BENİM TATLI YALANIM 3. BÖLÜM FRAGMANI
Suna, Nejat'a Kendini Affettirebilecek mi?
Suna'nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna'yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna'yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat'tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat'a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna'nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna'nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.
BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suna, Nejat'ın; "Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?" teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder. Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra dünyanın en mutlu çocuğudur. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra'yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra'nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.
BENİM TATLI YALANIM KONUSU
Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.
- 27.06.2019
- Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları
- Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...
- Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri
- Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası ve o isimler
- Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
-
Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Benim Tatlı Yalanım 3. bölüm fragmanı: Suna işine dönebilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.