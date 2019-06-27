Benim Tatlı Yalanım 3. bölüm fragmanı: Suna işine dönebilecek mi?

Benim Tatlı Yalanım 3. bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisinde yine komik sahneler yaşanacak ve izleyicileri güldürecek. Benim Tatlı Yalanım Şevket'in Suna'nın yalanlarını ortaya çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.



BENİM TATLI YALANIM 3. BÖLÜM FRAGMANI

Suna, Nejat'a Kendini Affettirebilecek mi?



Suna'nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna'yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna'yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat'tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat'a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna'nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna'nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.



BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Suna, Nejat'ın; "Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?" teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder. Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra dünyanın en mutlu çocuğudur. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra'yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra'nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.