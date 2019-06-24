Canevim 4. bölüm fragmanı: Ceylan ile Ömer ayrılıyor mu?
ATV’de yeni başlamasına rağmen kısa sürede ilgi odağı haline gelen Canevim dizisi bu akşam ekrana gelecek. Canevim 4. bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Canevim yeni bölümde Ömer’in başka bir kızdan çocuk sahibi olacağı gerçeğini öğrenen ve bunun karşısında buz kesilen Ceylan ne yapacak?
Canevim 4. yeni bölüm için heyecan dorukta… Canevim'de bu akşam Ceylan ile Ömer evlenme kararı almışken ortaya çıkan bir gerçek her şeyi alt üst eder. Peki Ömer'in gerçekten başkasından çocuğu olacak mı yoksa Taylan böyle bir oyun mu planladı? İşte Canevim fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…?
CANEVİM 4. BÖLÜM FRAGMANI
CANEVİM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan'a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan'ın, Şevki'nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe'yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe'nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.
Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın
- 24.06.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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