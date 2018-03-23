Yılmaz Şenol’un acı günü – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’un acı günü

    Yılmaz Şenol’un acı günü
    Gazetemiz istihbarat şefi Mehmet 'un eşi dün hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Çiğdem Şenol'un naaşı bugün Ambarlı'daki Hacı Osman Ağa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Esenyurt İstiklal Mezarlığı'na defnedilecek. Fotomaç Ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:10
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