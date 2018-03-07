Tarih yazan kadın sporcular

Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında birçok farklı branşta elde ettikleri derecelerle adından söz ettiren kadın sporcular, kırdıkları rekorlarla sporun evrensel yüzünü başarıyla yansıtmaya devam ediyor.

Tarihin en iyi kadın sporcuları arasında teniste Serena Williams ile Steffi Graf, cimnastikte Larisa Semyonovna Latynina, kayaklı koşuda Marit Bjoergen, futbolda Marta Vieira da Silva ve birçok alanda madalyalar kazanan Mildred Ella Didrikson Zaharias gibi isimler öne çıkıyor.

YAŞAYAN EFSANELER SERENA VE STEFFİ

Kadınların en başarılı olduğu alanlar arasında yer alan teniste faal spor hayatını sürdüren efsane isim ABD'li Serena Williams, kırmaya devam ettiği rekorlarla gençlere ilham veriyor.

Dünyada en çok grand slam kazanan tenisçi unvanının sahibi 36 yaşındaki Williams'ın teklerde 23, çiftlerde 14 ve karışık çiftlerde 2 olmak üzere toplam 39 şampiyonluğu bulunuyor.

Teklerde 7 kez Avustralya Açık'ı (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), 3 kez Fransa Açık'ı (2002, 2013, 2015), 7 kez Wimbledon'u (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) ve 6 kez de ABD Açık'ı (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2017) kazanan Serena Williams, açık dönemde bu kategorinin en fazla grand-slam turnuvası kazanan tenisçi rekorunu da elinde tutuyor.

Geçen eylül ayında Alexis Olympia adında bir kız bebeği dünyaya getiren ve hazır olmadığı gerekçesiyle henüz kortlara dönmeyen Williams, 2000 Sydney, 2008 Pekin ve 2012 Londra'daki olimpiyatlarda da 4 kez altın madalyayı boynuna taktı.

Kadın tenisine 90'lı yıllarda damga vuran eski Alman tenisçi Steffi Graf da teklerde elde ettiği 22 grand slam zaferinin yanı sıra kırdığı rekorlarla unutulmaz isimler arasında yer alıyor.

1988 yılında düzenlenen 4 grand-slam'in yanı sıra olimpiyatlarda da şampiyonluğa ulaşan Graf, bunu başaran dünya tarihindeki tek tenisçi konumunda bulunuyor. Alman tenisçi, her grand slam turnuvasında en az 4 şampiyonluk yaşayan tek tenisçi unvanının da sahibi.

OLİMPİYAT REKORU 48 YIL BOYUNCA GEÇİLEMEDİ

Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu unvanını 48 yıl boyunca koruyan efsane cimnastikçi Larisa Semyonovna Latynina, spor tarihinin en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

27 Aralık 1934 Ukrayna doğumlu Latynina, Sovyetler Birliği adına ter döktüğü 1956-1964 yılları arasındaki olimpiyatlarda 14'ü bireysel olmak üzere 18 madalya kazandı.

Rekoru 2012'de ABD'li yüzücü Michael Phelps tarafından kırılana kadar olimpiyat tarihinin en başarılı ismi olmayı sürdüren Larisa Semyonovna Latynina, oyunlarda en çok altın madalya kazanan kadın sporcu (9) unvanını ise koruyor.

KIŞ OLİMPİYATLARI'NIN REKORTMENİ BJOERGEN

Kış Olimpiyatları tarihinin en başarılı sporcusu unvanını ise kayaklı koşu branşında mücadele eden Norveçli Marit Bjoergen elinde tutuyor.

Güney Kore'nin geçen ay ev sahipliği yaptığı Kış Olimpiyatları'nda 5 kez kürsüye çıkan 37 yaşındaki sporcu, oyunlardaki toplam madalya sayısını 15'e çıkararak adını tarihe yazdırdı.

Bu başarısıyla 13 madalyası bulunan vatandaşı erkek biatloncu Ole Einar Bjoerndalen'ın rekorunu kıran Bjoergen, aynı zamanda kış olimpiyatlarında 8 altın madalya kazanan tek kadın sporcu konumunda bulunuyor.

FIFA 5 KEZ ÜST ÜSTE SEÇTİ

FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu ödülünü 2006-2010 sezonlarında üst üste 5 kez kazanan Brezilyalı golcü Marta Vieira da Silva, birçok otoriteye göre yeşil sahaların en yetenekli oyuncusu olarak gösteriliyor.

FIFA Dünya Kupası'nda attığı 15 golle organizasyon tarihinin en golcü ismi konumundaki Marta, 128 maçta 108 kez ağları sarstığı Brezilya Milli Takımı ile olimpiyatlarda iki kez gümüş madalya kazandı. Marta, futbol kariyerini ABD'nin Orlando Pride takımında sürdürüyor.

OLİMPİYATTA 3 FARKLI KATEGORİDE MADALYA KAZANDI

"Babe" lakaplı ABD'li Mildred Ella Didrikson Zaharias, sporun birçok branşında elde ettiği başarılarla çok yönlü sporcular listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

26 Haziran 1911'de dünyaya gelen ve yakalandığı kanser nedeniyle 45 yaşında hayata gözlerini yuman Babe, küçük yaşlarda spora ilgi duymaya başladı ve 1930 ve 1931'de kadınlar ABD Basketbol Takımı'nda şampiyonluklar yaşadı.

1932'de Los Angeles'da düzenlenen olimpiyatlarda 80 metre engelli ve cirit atmada döneminin dünya rekorunu kırarak altın madalya kazanan Didrikson Zaharias, yüksek atlamada da zirveye çıkmasına rağmen son denemesindeki atlayışında kural ihlali olduğu gerekçesiyle gümüş madalyada kaldı.

Kariyerinin çeşitli dönemlerinde profesyonel olarak beyzbol, softbol, yüzme, artistik patinaj, bilardo ve Amerikan futbolunda da ulusal yarışlara katılarak madalyalar elde eden Babe, olimpiyatlardaki başarısının ardından kariyerini golfe çevirdi.

Kadınlar Profesyonel Golf Birliği (LPGA) tarafından düzenlenen 10 turnuvada şampiyonluk yaşayan ve 1940'lı yılların en iyi golfçüleri arasına adını yazdıran Babe, sadece erkeklerin katılmasına izin verilen Los Angeles Açık'a kabul edilen döneminin tek kadın sporcusu olmuştu.

HASTALIĞINI YENEREK OLİMPİYAT REKORU KIRDI

Geçen yıl emekliye ayrılan ABD'li kadın bisikletçi Kristin Armstrong, spor kariyerinde elde ettiği başarılar kadar mücadele gücü ile de gençlere örnek oluyor.

Yüzme, maraton ve triatlon ile spor hayatına başlayan Armstrong, eklemlerde bir tür tampon gibi işlev gören kıkırdağın anormal bir ölçüde yıpranması, yok olması veya bu eklemleri kayganlaştıran sıvının azalması sonucu oluşan osteoartrit hastalığına genç yaşta yakalandı.

Bu hastalık nedeniyle 27 yaşındayken spor hayatı bitme noktasına gelen ABD'li sporcu, pes etmedi ve koşu hayatını sonlandırarak bisiklet sporuna odaklandı.

Önce hastalığını yenen Kristin, sıfırdan başladığı yeni kariyerinde ise zirveye rekorla çıktı. Düzenlenen son 3 olimpiyatta bireysel zamana karşı kategorisinde 3 altın madalya kazanan tarihteki tek bisikletçi Kristin Armstrong'un iki de dünya şampiyonluğu bulunuyor.