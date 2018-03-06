Bakan Bak’ın son durağı Mardin – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    ’ın son durağı Mardin

    Bakan Bak’ın son durağı Mardin
    Spor Bakanı , Mardin'deki spor tesisleri ve yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu. Şehir şehir gezen , yaptığı çalışmaların ardından Mardin Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle basketbol oynadı. Osman Aşkın Bak'ın, Mardin'den 'a geçerek, çalışmalarına bu şehirde devam edeceği belirtildi.?
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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