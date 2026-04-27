Gençler nefes aldı

Trendyol Süper Lig'de 31. haftada Gençlerbirliği evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-karalar önemli bir galibiyet aldı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0'lık skorla eleyip yarı finale kalan Gençlerbirliği, Süper Lig'de 10 maç sonra kazandı, 5 maçlık yenilgi serisini de sonlandırdı. Başkent temsilcisi 34. dakikada Metehan'ın penaltısıyla sevindi. Gençlerbirliği puanını 28'e yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Kocaelispor da 36 puanda kaldı.