Süper Gençler!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında 2-0 kazandı, tarihi bir galibiyete imza attı. Yarı finale çıkan kırmızı-karalar, Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek. Oyun kontrolü G.Saray'da olsa da G.Birliği ikinci yarıdaki golleriyle turu kaptı. 51'de Fıratcan skoru 1-0'a getirdi. İyi kapanan Ankara ekibi 83'te kaleci Günay'ın elinden kaçırdığı topta Traore ile 2-0 yaptı.

18 SENE SONRA

Gençlerbirliği bu sonuçla beraber tarihe bir kupa zaferi daha ekledi. Kırmızı- karalar daha önce 1996-1997 sezonunda altıncı turda Galatasaray'ı penaltılarla 18-17 yenerek çeyrek finale kalmıştı. Başkent temsilcisi, 2007-2008 sezonunda da kupada yarı final eşleşmesinde sarı-kırmızılıları ilk maçta 1-0 yenmiş, Ali Sami Yen Stadı'nda da 1-1 berabere kalarak finale yükselmişti. Gençlerbirliği tam 18 sene sonra tarihi bir başarı daha kazanıp yarı finale adını yazdırdı.

ERHAN DEVLEŞTİ

Gençlerbirliği'nde kaleci Erhan Erentürk dikkat çekti. Deneyimli eldiven tam 6 kurtarış yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.