G.Birliği’nde aile geleneği

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Gençlerbirliği'nde 15 yaşında A takım forması giyen Furkan Ayaz Özcan (16), geçmişte futbol oynayan dedesi İlhami Özcan (75) ve babası Erman Özcan'ın (48) izinden giderek ailesindeki 3 kuşaklık futbol geleneğini sürdürüyor. Özcan, "Babam futbolun içinden geldiği için ben oynarken beni izliyor, yorum yapıyor ve benim daha iyi olmam için çabalıyor. Babamla aynı takımda oynamak isterdim" dedi.