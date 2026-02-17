Gençler'de Şahin dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini açıkladı.
Uzun süre Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin, 2023 yılında İskenderunspor'u çalıştırmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır.
Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.