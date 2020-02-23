CANLI | Gençlerbirliği - Ankaragücü
Süper Lig'in 23. haftasında Ankara derbisi heyecanı yaşanıyor. Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ev sahibi ekibin 24, konuk takımın ise 20 puanı bulunuyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Gençlerbirliği - Ankaragücü karşılaşmasının canlı anlatımını ve mücadeleye dair detaylı bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Ankara derbisinde kozlarını paylaşıyor.
CANLI ANLATIM
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Ankaragücü ile ev sahibi olarak karşılaştığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (3G 1B), tek yenilgisini Şubat 2010'da aldı (0-1).
*Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Ankaragücü, 1997/98'den bu yana rakibini aynı sezonda iki kere mağlup edemiyor.
*Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (3G 2B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı.
*Ankara ekibi, ligin ilk iki iç saha maçından bu yana evinde üst üste iki yenilgi almıyor.
*Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Ankaragücü (2G 1B), daha önceki 13 haftadan sadece 5 puan çıkarabilmişti (5B 8M).
*Bu sezon Süper Lig maçlarında Gençlerbirliği'nin en fazla gol attığı (9) ve Ankaragücü'nün kalesinde en çok gol gördüğü (12) dakika aralığı 76-90.
*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (9). Gençlerbirliği ise şu ana kadar ligin en az kafa golü bulan beş ekibinden biri (2; Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile birlikte).
*Bu sezon üst üste en fazla Süper Lig maçında gol atan oyuncu olan Bogdan Stancu, son yedi karşılaşmada çektiği 16 isabetli şutun dokuzunda rakip fileleri havalandırdı.
*Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).
*Ankaragücü forveti İlhan Parlak'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Gençlerbirliği (5; Kayserispor ile birlikte).
*Teknik direktörlük kariyerinde Mustafa Reşit Akçay'a rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kazanan Hamza Hamzaoğlu, rakibini Aralık 2014'ten bu yana mağlup edemiyor (2B 1M).
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 16:00
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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