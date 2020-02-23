CANLI | Gençlerbirliği - Ankaragücü

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Ankara derbisinde kozlarını paylaşıyor.

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MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Ankaragücü ile ev sahibi olarak karşılaştığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (3G 1B), tek yenilgisini Şubat 2010'da aldı (0-1).

*Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Ankaragücü, 1997/98'den bu yana rakibini aynı sezonda iki kere mağlup edemiyor.

*Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (3G 2B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı.

*Ankara ekibi, ligin ilk iki iç saha maçından bu yana evinde üst üste iki yenilgi almıyor.

*Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Ankaragücü (2G 1B), daha önceki 13 haftadan sadece 5 puan çıkarabilmişti (5B 8M).

*Bu sezon Süper Lig maçlarında Gençlerbirliği'nin en fazla gol attığı (9) ve Ankaragücü'nün kalesinde en çok gol gördüğü (12) dakika aralığı 76-90.

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (9). Gençlerbirliği ise şu ana kadar ligin en az kafa golü bulan beş ekibinden biri (2; Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile birlikte).

*Bu sezon üst üste en fazla Süper Lig maçında gol atan oyuncu olan Bogdan Stancu, son yedi karşılaşmada çektiği 16 isabetli şutun dokuzunda rakip fileleri havalandırdı.

*Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

*Ankaragücü forveti İlhan Parlak'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Gençlerbirliği (5; Kayserispor ile birlikte).

*Teknik direktörlük kariyerinde Mustafa Reşit Akçay'a rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kazanan Hamza Hamzaoğlu, rakibini Aralık 2014'ten bu yana mağlup edemiyor (2B 1M).