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23 Şubat 2020, Pazar
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CANLI | Gençlerbirliği - Ankaragücü

'in 23. haftasında Ankara derbisi heyecanı yaşanıyor. sahasında 'nü konuk ediyor. Ev sahibi ekibin 24, konuk takımın ise 20 puanı bulunuyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Gençlerbirliği - Ankaragücü karşılaşmasının canlı anlatımını ve mücadeleye dair detaylı bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz...

'in 23. haftasında ile Ankaragücü, Ankara derbisinde kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Ankaragücü ile ev sahibi olarak karşılaştığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (3G 1B), tek yenilgisini Şubat 2010'da aldı (0-1).

*Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Ankaragücü, 1997/98'den bu yana rakibini aynı sezonda iki kere mağlup edemiyor.

*Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (3G 2B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı.

*Ankara ekibi, ligin ilk iki iç saha maçından bu yana evinde üst üste iki yenilgi almıyor.

* göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Ankaragücü (2G 1B), daha önceki 13 haftadan sadece 5 puan çıkarabilmişti (5B 8M).

*Bu sezon Süper Lig maçlarında Gençlerbirliği'nin en fazla gol attığı (9) ve Ankaragücü'nün kalesinde en çok gol gördüğü (12) dakika aralığı 76-90.

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (9). Gençlerbirliği ise şu ana kadar ligin en az kafa golü bulan beş ekibinden biri (2; Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve ile birlikte).

*Bu sezon üst üste en fazla Süper Lig maçında gol atan oyuncu olan Bogdan Stancu, son yedi karşılaşmada çektiği 16 isabetli şutun dokuzunda rakip fileleri havalandırdı.

*Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

*Ankaragücü forveti İlhan Parlak'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Gençlerbirliği (5; Kayserispor ile birlikte).

*Teknik direktörlük kariyerinde Mustafa Reşit Akçay'a rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kazanan , rakibini Aralık 2014'ten bu yana mağlup edemiyor (2B 1M).

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 16:00
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