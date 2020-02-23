Reşit Akçay: Sonuna kadar mücadelemiz sürecek
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Takımımızı bu girdaptan, bu ateşten kurtarmalıyız" dedi.
Düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Rakibimizi kutluyoruz. Alttan kurtulmak için enerjimizi sürdürüyoruz. Çok çalışıp çabalayacağız. Sakatlarımızın da aramıza katılmasıyla hücum gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyorum. Savunmayı bir nebze düzelttik gibi. Şimdi ofansif anlamda topun bizde kalması ile ilgili çalışacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kolay olmuyor. Sonuna kadar bu işi takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZI BU ATEŞTEN KURTARMALIYIZ"
Takımdaki yabancıların çokluğu ile ilgili gelen soruyu ise Mustafa Reşit Akçay, şu şekilde cevapladı:
"Takımın şuan da ateş çemberi içerisinde olması bizim bazı prensip ve ideal düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Bir gerçeğimiz var. Sadece gerçeklerle yüzleşiyoruz. Takımımızı bu girdaptan, bu ateşten kurtarmalıyız. Bunun için en doğruyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Evet fikirlerimizi sorgulamak işlerimize birisi. Benim ulusal milli bakışım doğrultusunda yerli oyuncularımızı hayata geçirmekle ilgili idealim var. Fakat şu an takımımızın durumu durumu bizi bazı şeylerden uzak tutuyor."
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 19:42
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Reşit Akçay: Sonuna kadar mücadelemiz sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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