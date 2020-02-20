PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu 4 Süper Lig kulübünü cezalandırdı. TFF'de yer alan açıklamaya göre, Galatasaray'a tribün blokesi cezası, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe'ye para cezası, İttifak Holding Konyaspor'a ise hem tribün blokesi, hem de para cezası verildi.
PFDK'nın 20 Şubat 2020 tarihli kararları açıklandı. Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 4 Süper Lig kulübü cezaya çarptırıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 15.02.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAFEM KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY ALT C, D, SPOR TOTO DOĞU TRİBÜN DOĞU ALT C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, emniyet ve güvenlik tedbirine uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- 20.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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