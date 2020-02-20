Ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Ertelenen - maçının tarihi belli oldu

Ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

ertelenen maçların oynanacağı tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre - maçı Çarşamba saat 20.00'de, - maçı ise Salı saat 20.00'de oynanacak.

(TFF), 'in 19'uncu haftasında ve 'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk - ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen - maçlarının tarihlerini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un 'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 18:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN