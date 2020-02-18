Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin "saha olayları", Galatasaray'ın ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'lık olduğu ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 18.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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