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18 Şubat 2020, Salı
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'dan ve 'ye ceza!

PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza!

cezaları açıklandı. Açıklanan karara göre 'ye ihtar cezası verilirken, Başkanı 'ye de açıklamalarından dolayı para cezası kesildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

1- AYTEMİZ Kulübü görevlisi TEOMAN ERİŞ'in, 12.02.2020 tarihinde oynanan A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.02.2020 tarihinde oynanan A.Ş.- GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 17:14
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