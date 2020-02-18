Rebocho ile sürpriz yapabilir
Sözleşmesi uzayacağı için son maçlarda kadroya alınmayan Pedro Rebocho, Trabzonspor karşısında sürpriz bir şekilde sahada olabilir.
Sergen Yalçın'ın, Diaby ve N'Koudou'dan istediği verimi alamadığı için Caner Erkin'i kanatta oynatabileceği bu sebeple de arkasına Rebocho'yu koyabileceği gelen haberler arasında.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Rebocho ile sürpriz yapabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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