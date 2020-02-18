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18 Şubat 2020, Salı
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ile sürpriz yapabilir

Rebocho ile sürpriz yapabilir

Sözleşmesi uzayacağı için son maçlarda kadroya alınmayan Pedro , karşısında sürpriz bir şekilde sahada olabilir.

'ın, Diaby ve N'Koudou'dan istediği verimi alamadığı için 'i kanatta oynatabileceği bu sebeple de arkasına 'yu koyabileceği gelen haberler arasında.

  1. 18.2.2020
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