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19 Şubat 2020, Çarşamba
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ve Rıdvan hafta sonu yok

Kartal ve Rıdvan hafta sonu yok

Beşiktaş Kulübü, U19 Ligi’nde gören oyuncuları Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz’ın bu hafta sonu forma giyemeyeceğini açıkladı.

Elit U19 Ligi'nde ile oynanan karşılaşmada gören 2 futbolcunun kartlarının 'de de geçerli olduğunu hatırlatan siyah-beyazlılar, maçında 2 oyuncunun da oynayamayacağını ifade etti.

  1. 19.2.2020
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