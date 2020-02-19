Kartal ve Rıdvan hafta sonu yok

Elit U19 Ligi'nde Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören 2 futbolcunun kartlarının Süper Lig'de de geçerli olduğunu hatırlatan siyah-beyazlılar, Trabzon maçında 2 oyuncunun da oynayamayacağını ifade etti.