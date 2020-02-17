Victor Ruiz antrenman öncesi açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki İspanyol savunmacısı Victor Ruiz Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde düzenlenen idman öncesi açıklamalarda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın içinde bulunduğu son durum, VAR sistemi ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da fikirlerini beyan eden Ruiz lider ile puan farkını kapatabileceklerine inandıklarını da söyledi.

VAR SİSTEMİ TARTIŞILIR!

"VAR sisteminin ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Hakemler lehimize mi yoksa aleyhimize mi daha çok hata yaptı, bunun muhasebesini şu an yapamam. Biz işimizi iyi yaparsak her şey daha iyi olabilir, buna bakmalıyız. Şampiyonluk kolay değil ama imkansız olduğunu da söyleyemeyiz."

İSPANYA'DAN AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM

"İspanya'dan ayrılmam, yeni tecrübeler denemem gerekiyordu. Kararımdan dolayı pişman değilim. Adaptasyon sürecimi tamamladım ve iyi durumdayım. Şimdi her maçı kazanmalıyız ve gelecek sene Avrupa'da mücadele etmeliyiz."

SERGEN HOCA VE ABDULLAH HOCA TAMAMEN FARKLI!

"Sergen Hoca ile Abdullah Hoca'nın antrenörlük anlayışları tamamen farklı. Sergen Hoca ile iyi başladık ama Başakşehir maçını az bir farkla elimizden kaçırdık."

"Çok büyük bir şansı ve fırsatı kaçırdık. Kazansaydık, yukarıdaki takımlara yaklaşabilirdik. Ancak önümüzde hala şans var. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kazanırsak farkı kapatırız."