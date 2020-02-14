Beşiktaş üç ismin sözleşmesini uzatıyor!
Beşiktaş'ta yönetim, bu sezon sergiledikleri performansla teknik heyetin gözüne giren ve Sergen Yalçın'dan tam not alan Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor... Bu doğrultuda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre görüşme sonrasında tecrübeli oyuncular Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le sözleşmelerin yenilenmesine karar verildi. Kanadalı futbolcu Atiba ile 1 yıl, Gökhan Gönül ve Caner'le de 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den indirim istediği ve iki futbolcunun da yıllık ücretlerinde indirim yapmayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 09:24
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş üç ismin sözleşmesini uzatıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.