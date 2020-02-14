Beşiktaş Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmelerini uzatıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş üç ismin sözleşmesini uzatıyor!

üç ismin sözleşmesini uzatıyor!

Beşiktaş üç ismin sözleşmesini uzatıyor!

'ta yönetim, bu sezon sergiledikleri performansla teknik heyetin gözüne giren ve 'dan tam not alan Atiba, ve 'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

'ta yönetim gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor... Bu doğrultuda Başkan 'nin Teknik Direktör 'la bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre görüşme sonrasında tecrübeli oyuncular Atiba, ve 'le sözleşmelerin yenilenmesine karar verildi. Kanadalı futbolcu Atiba ile 1 yıl, Gökhan Gönül ve Caner'le de 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den indirim istediği ve iki futbolcunun da yıllık ücretlerinde indirim yapmayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

haberin devamı

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 09:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş üç ismin sözleşmesini uzatıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN