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14 Şubat 2020, Cuma
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: Bu maçı almalıyız

Umut Nayir: Bu maçı almalıyız

Kartal’ın golcüsü , takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki yıldız isim, "Değişim süreçleri zordur. Bunu aştık. Şampiyonluğa giden yol rakiplerimizle olan maçlardan geçiyor. Bugünkü maçına da galibiyet parolasıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın golcüsü , takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Değişim süreçleri zordur. Bunu aştık. Şampiyonluğa giden yol rakiplerimizle olan maçlardan geçiyor. Bugünkü maçına da galibiyet parolasıyla çıkacağız. Şu an 7. sıradayız. Başakşehir de zirve yarışında. Çok zor bir maç olacak. Lider ile aramızda 6 puan fark var. Şu haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak" dedi.

  1. 14.2.2020
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