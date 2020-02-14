Umut Nayir: Bu maçı almalıyız
Kartal’ın golcüsü Umut Nayir, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki yıldız isim, "Değişim süreçleri zordur. Bunu aştık. Şampiyonluğa giden yol rakiplerimizle olan maçlardan geçiyor. Bugünkü Başakşehir maçına da galibiyet parolasıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Kartal'ın golcüsü Umut Nayir, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Değişim süreçleri zordur. Bunu aştık. Şampiyonluğa giden yol rakiplerimizle olan maçlardan geçiyor. Bugünkü Başakşehir maçına da galibiyet parolasıyla çıkacağız. Şu an 7. sıradayız. Başakşehir de zirve yarışında. Çok zor bir maç olacak. Lider Sivasspor ile aramızda 6 puan fark var. Şu haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak" dedi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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