Umut Nayir: Bu maçı almalıyız

Kartal'ın golcüsü Umut Nayir, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Değişim süreçleri zordur. Bunu aştık. Şampiyonluğa giden yol rakiplerimizle olan maçlardan geçiyor. Bugünkü Başakşehir maçına da galibiyet parolasıyla çıkacağız. Şu an 7. sıradayız. Başakşehir de zirve yarışında. Çok zor bir maç olacak. Lider Sivasspor ile aramızda 6 puan fark var. Şu haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak" dedi.