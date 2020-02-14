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14 Şubat 2020, Cuma
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'ta 15 kişilik teknik heyet ordusu!

Beşiktaş'ta 15 kişilik teknik heyet ordusu!

'ta ile yolların ayrılmasının ardından eski futbolcusu ile el sıkışan siyah-beyazlılar son iki maçını da kazanarak iyi bir ritim yakalamıştı. Avcı ile yollar ayrılmasına rağmen ekibi halen kulüpteki görevlerine devam ediyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinin de göreve başlamasıyla siyah-beyazlılar da bir teknik heyet ordusu oluşurken, her birine ödenen maaş da ciddi bir yük haline geldi. İşte detaylar...

Mali olarak zor günler geçiren 3 hafta önce ile yollarını ayırmış ve teknik direktörlük görevi için ile sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti fakat Avcı'nın 8 tane yardımcısının sözleşmesini feshetmedi. Siyah-Beyazlılarda 8'i Avcı'dan kalmak üzere kulübün kağıt üzerinde 15 yardımcısı bulunuyor. 'da bu isimlere maaş ödeniyor. Bu ödeme gerçekleşmese de alacak defterine yazılıyor.

Ajansspor'un haberine göre Siyah-Beyazlılar her ay Yalçın'ın ekibiyle birlikte 15 tane yardımcı hocaya ücret ödüyor.

ABDULLAH AVCI'NIN EKİBİ:
Recep Uçar-Yardımcı Antrenör
Şenol Fidan-Yardımcı Antrenör
Haluk Güngör-Kaleci Antrenörü
Yaşar Çevikel-Psikolojik
Caner Erol-Maç ve Performans Analizi
Serdar Keşçi-Yrd. Maç ve Performans Analizi
E.Özerk Tufan-Fiziksel
Can Kaplanoğlu-Bireysel Performans Antrenörü

Abdullah Avcı Beşiktaş'a veda etti

SERGEN YALÇIN'IN EKİBİ:
Murat Şahin-Yardımcı antrenör
Çağdaş Atan-Yardımcı antrenör
Ozan Köprülü-Antrenör
Murat Kaytaz-Kaleci antrenörü
Levent Açıl-Kaleci antrenörü
Stefano Morrone-Kondisyoner
Gürsoy Yalçın-Scout

  1. 14.02.2020
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