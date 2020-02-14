Beşiktaş'ta 15 kişilik teknik heyet ordusu!

Mali olarak zor günler geçiren Beşiktaş 3 hafta önce Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti fakat Avcı'nın 8 tane yardımcısının sözleşmesini feshetmedi. Siyah-Beyazlılarda 8'i Avcı'dan kalmak üzere kulübün kağıt üzerinde 15 yardımcısı bulunuyor. Kartal'da bu isimlere maaş ödeniyor. Bu ödeme gerçekleşmese de alacak defterine yazılıyor.

Ajansspor'un haberine göre Siyah-Beyazlılar her ay Yalçın'ın ekibiyle birlikte 15 tane yardımcı hocaya ücret ödüyor.

ABDULLAH AVCI'NIN EKİBİ:

Recep Uçar-Yardımcı Antrenör

Şenol Fidan-Yardımcı Antrenör

Haluk Güngör-Kaleci Antrenörü

Yaşar Çevikel-Psikolojik Performans Analizi

Caner Erol-Maç ve Performans Analizi

Serdar Keşçi-Yrd. Maç ve Performans Analizi

E.Özerk Tufan-Fiziksel Performans Antrenörü

Can Kaplanoğlu-Bireysel Performans Antrenörü

SERGEN YALÇIN'IN EKİBİ:

Murat Şahin-Yardımcı antrenör

Çağdaş Atan-Yardımcı antrenör

Ozan Köprülü-Antrenör

Murat Kaytaz-Kaleci antrenörü

Levent Açıl-Kaleci antrenörü

Stefano Morrone-Kondisyoner

Gürsoy Yalçın-Scout