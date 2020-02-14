Beşiktaş'ta 15 kişilik teknik heyet ordusu!
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından eski futbolcusu Sergen Yalçın ile el sıkışan siyah-beyazlılar son iki maçını da kazanarak iyi bir ritim yakalamıştı. Avcı ile yollar ayrılmasına rağmen ekibi halen kulüpteki görevlerine devam ediyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinin de göreve başlamasıyla siyah-beyazlılar da bir teknik heyet ordusu oluşurken, her birine ödenen maaş da ciddi bir yük haline geldi. İşte detaylar...
Mali olarak zor günler geçiren Beşiktaş 3 hafta önce Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti fakat Avcı'nın 8 tane yardımcısının sözleşmesini feshetmedi. Siyah-Beyazlılarda 8'i Avcı'dan kalmak üzere kulübün kağıt üzerinde 15 yardımcısı bulunuyor. Kartal'da bu isimlere maaş ödeniyor. Bu ödeme gerçekleşmese de alacak defterine yazılıyor.
Ajansspor'un haberine göre Siyah-Beyazlılar her ay Yalçın'ın ekibiyle birlikte 15 tane yardımcı hocaya ücret ödüyor.
Quaresma'dan 'Beşiktaş' açıklaması ?? pic.twitter.com/97UnvI9kRa— Fotomaç (@fotomac) February 14, 2020
ABDULLAH AVCI'NIN EKİBİ:
Recep Uçar-Yardımcı Antrenör
Şenol Fidan-Yardımcı Antrenör
Haluk Güngör-Kaleci Antrenörü
Yaşar Çevikel-Psikolojik Performans Analizi
Caner Erol-Maç ve Performans Analizi
Serdar Keşçi-Yrd. Maç ve Performans Analizi
E.Özerk Tufan-Fiziksel Performans Antrenörü
Can Kaplanoğlu-Bireysel Performans Antrenörü
SERGEN YALÇIN'IN EKİBİ:
Murat Şahin-Yardımcı antrenör
Çağdaş Atan-Yardımcı antrenör
Ozan Köprülü-Antrenör
Murat Kaytaz-Kaleci antrenörü
Levent Açıl-Kaleci antrenörü
Stefano Morrone-Kondisyoner
Gürsoy Yalçın-Scout
- 14.02.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş'ta 15 kişilik teknik heyet ordusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.