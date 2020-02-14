Boateng’i Sergen Yalçın aldırdı

Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng transferinde sürpriz bir gerçek ortaya çıktı... Oğuzhan'ın, Feyenoord'a gitmesiyle açılan limit sonrasında siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne Abdullah Avcı'nın scout ekibinin bulduğu isimleri koydu. Ancak Yalçın, skorer bir isim gelirse kabul edeceğini kaydetti. Bunun üzerine Boateng'in ismi gündeme geldi ve Sergen hocanın onayıyla transfer noktalandı.