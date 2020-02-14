Boateng’i Sergen Yalçın aldırdı
Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng transferinde sürpriz bir gerçek ortaya çıktı...
Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng transferinde sürpriz bir gerçek ortaya çıktı... Oğuzhan'ın, Feyenoord'a gitmesiyle açılan limit sonrasında siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne Abdullah Avcı'nın scout ekibinin bulduğu isimleri koydu. Ancak Yalçın, skorer bir isim gelirse kabul edeceğini kaydetti. Bunun üzerine Boateng'in ismi gündeme geldi ve Sergen hocanın onayıyla transfer noktalandı.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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