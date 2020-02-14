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14 Şubat 2020, Cuma
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Boateng’i aldırdı

Boateng’i Sergen Yalçın aldırdı

'ın Kevin-Prince Boateng transferinde sürpriz bir gerçek ortaya çıktı...

'ın Kevin-Prince Boateng transferinde sürpriz bir gerçek ortaya çıktı... Oğuzhan'ın, Feyenoord'a gitmesiyle açılan limit sonrasında siyah-beyazlı yönetim, 'ın önüne 'nın scout ekibinin bulduğu isimleri koydu. Ancak Yalçın, skorer bir isim gelirse kabul edeceğini kaydetti. Bunun üzerine Boateng'in ismi gündeme geldi ve Sergen hocanın onayıyla noktalandı.

  1. 14.2.2020
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