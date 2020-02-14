Dorukhan mart başı kulübede - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Dorukhan mart başı kulübede

Dorukhan mart başı kulübede

Dorukhan mart başı kulübede

'ın 6 Ekim 2019'da ligdeki maçında ağır bir sakatlık geçiren 'den haber geldi.

'ın 6 Ekim 2019'da ligdeki maçında ağır bir sakatlık geçiren 'den haber geldi. 23 yaşındaki orta sahanın bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. Dorukhan'ın 6 Mart'ta Ankaragücü ile içeride oynanacak maçta kulübede olması bekleniyor.

  1. 14.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dorukhan mart başı kulübede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN