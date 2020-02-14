Dorukhan mart başı kulübede

Beşiktaş'ın 6 Ekim 2019'da ligdeki Alanyaspor maçında ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den haber geldi. 23 yaşındaki orta sahanın bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. Dorukhan'ın 6 Mart'ta Ankaragücü ile içeride oynanacak maçta kulübede olması bekleniyor.