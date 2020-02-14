Dorukhan mart başı kulübede
Beşiktaş'ın 6 Ekim 2019'da ligdeki Alanyaspor maçında ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den haber geldi.
Beşiktaş'ın 6 Ekim 2019'da ligdeki Alanyaspor maçında ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den haber geldi. 23 yaşındaki orta sahanın bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. Dorukhan'ın 6 Mart'ta Ankaragücü ile içeride oynanacak maçta kulübede olması bekleniyor.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Dorukhan mart başı kulübede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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