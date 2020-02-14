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14 Şubat 2020, Cuma
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’yla 1 yıl daha devam!

Atiba’yla 1 yıl daha devam!

37 yaşında olmasına rağmen müthiş bir performans çizen 'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

37 yaşında olmasına rağmen müthiş bir performans çizen 'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak hem yönetimi hem de teknik heyet Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor. Özellikle 'ın yenileme istediği belirtiliyor.
  1. 14.2.2020
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